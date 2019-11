Protest tegen komst ‘Polenhotel’ in Wehl: ‘Benieuwd hoe lang borden blijven staan’

In Wehl heerst onrust omdat een manege net buiten het dorp zou zijn aangekocht om arbeidsmigranten onder te brengen. Een groep van circa 25 Wehlenaren vindt de beoogde locatie daarvoor ongeschikt.

,,Wij snappen dat arbeidsmigranten ergens moeten wonen. Maar manege ‘t Meerenbroek, de plek waar we over praten, is niet geschikt. Er zijn daar geen voorzieningen in de buurt en het terrein ligt aan een belangrijke wandel- en fietsroute”, vertelt Leon Köning, woordvoerder van de groep Wehlenaren.

Geen aanvraag

Het protest is prematuur, want officieel is er bij de gemeente Doetinchem nog geen aanvraag binnengekomen om in de manege een onderkomen van arbeidsmigranten te vestigen.



Toch is dit het moment iets te doen, zegt Köning. Hij wijst op een van de borden. ‘Als alles straks staat is ingrijpen veel te laat’ , staat erop. ,,Volgens onze bronnen speelt er al van alles. Als je als bewoner op een raadsbesluit wacht ben je te laat.”

Wehl Pikt Het Niet