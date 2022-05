Protest tegen uitbreiding vakantiepark op akker in Ruurlo: ‘Berkelland stapelt vergissing op vergissing’

Als de kerkdienst ‘moeten’ wordt, is daar de De Nieuwe Rank: ‘Pionieren vanuit het geloof spreekt meer aan’

BORCULO - De nieuwe Rank kan eindelijk weer bijeenkomsten organiseren nu alle coronamaatregelen zijn ingetrokken. Iedere tweede zondag van de maand is er in of rond Borculo een Meet-Inn. Het is voor mensen die zich niet aangetrokken voelen tot de gang naar de kerk, wel tot de hang naar betekenisvol in het leven staan.

6 mei