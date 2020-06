Protest tegen verhoging huren in Doetinchem

Mogelijk toch in de botsauto's in Zutphen, gemeente bekijkt de mogelijkhe­den voor de kermis

17:54 Een ritje in de botsauto's op de Groenmarkt of een suikerspin halen op de Zaadmarkt. Mogelijk gaat het er begin september toch van komen in het centrum van Zutphen. Sinds premier Mark Rutte aankondigde dat evenementen onder voorwaarden weer mogelijk zijn, bekijkt Zutphen de consequenties die het besluit heeft. Komende week wil de gemeente daarom al duidelijkheid hebben over de kermis.