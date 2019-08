Protest tegen verhuizing tankstation Wenting in Doetinchem

DOETINCHEM - Tankstation Wenting kan verhuizen van de Wijnbergseweg naar een plek langs de Oostelijke Randweg in Doetinchem. Het ontwerpbestemmingsplan dat de verhuizing mogelijk moet maken is klaar en ligt ter inzage. Buurtbewoners zinnen op juridische actie om de verhuizing tegen te houden.

De gemeente Doetinchem ziet Wenting graag vertrekken van zijn plek aan de Wijnbergseweg omdat een risicovolle onderneming als een tankstation zich bij voorkeur niet nabij een woonwijk moet bevinden. Bij de aanleg van de Oostelijke Randweg in 2015 is al rekening gehouden met de vestiging van een tankstation. De gemeente benaderde alle tankstations in de binnenstad met de vraag of zij naar deze plek willen verhuizen.

Vijftig jaar

Eigenaar Theo Wenting hapte als enige toe. ,,Volgend jaar bestaan we vijftig jaar’’, zegt hij. ,,Toen mijn ouders hier ooit begonnen was dit de ingaande weg voor Doetinchem. Nu is dat de Europaweg. Dat scheelt veel verkeer, en het wordt er niet beter op nu de gemeente van plan is deze weg meer verkeersluw te maken.’’

Het plan kwam voor het eerst naar buiten in 2015. Maar na protesten van buurtbewoners bleef het zo'n vier jaar stil. ,,Er was nogal wat ophef over’’, zegt Wenting. ,,En daar is goed naar geluisterd. Er is een plan gemaakt waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de buurtbewoners en met het nabijgelegen natuurgebied De Zumpe. Het tankstation wordt heel mooi ingepast in de omgeving, met veel groen er omheen.’’ Het gaat alleen om het tankstation. De werkplaats en showroom van het autobedrijf blijven gevestigd aan de Wijnbergseweg.

Absurd

Buurtbewoner Gerrit Jan van Ochten noemt het echter ‘absurd’ dat een tankstation bij een kwetsbaar natuurgebied als De Zumpe kan komen. ,,De natuur staat onder druk, en om een gebied als de Zumpe te behouden moet de gemeente allerlei ingrepen doen. Dan is het toch vreemd dat je juist daar een tankstation neer wilt zetten?’’

Daarnaast stelt van Ochten zich vragen bij nut en noodzaak van de vestiging van het tankstation. ,,Er zijn al zoveel tankstations bij alle in- en uitvalswegen in Doetinchem. Daarnaast lijkt het me ook niet bevorderlijk voor de doorstroming op de Oostelijke Randweg.’’