Protest tegen vluchtelingenbeleid in Doesburg: grote pamfletten op Martinikerk

De vluchtelingenproblematiek is een groot probleem, stelt Smeets. ,,De toestanden op de eilanden in Griekenland en Turkije zijn schrijnend en door het beleid van de EU-landen wordt het probleem vooral daar gelaten waar het nu is. In 2015 had Nederland al toegezegd 9000 mensen op te nemen via herplaatsing. Tot op heden heeft Nederland minder dan 2500 mensen opgenomen”, zegt hij.

De vluchtelingen die nog in de kampen in Griekenland en Turkije zitten, leven in erbarmelijke omstandigheden, aldus de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg. ,,Daarom vragen wij aandacht voor dit probleem. Dat doen we met de doeken en komende week is er een landelijke huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland”, aldus Smeets.