Protest tegen zonnepark Winterswijk: ‘Niet in ons mooie essenlandschap’

Het geplande zonnepark ten westen van het ziekenhuis is niet goed gevallen in de buurt. De historische es waar ze op doelen is een verhoging in het landschap, ontstaan in de ijstijd. Daardoor zullen de panelen nog beter te zien zijn in de omgeving, vrezen ze. Maar het ergste vinden ze het verlies van het wandelgebied vlak naast recreatiegebied 't Rommelgebergte, ook bekend als het Arresveld.