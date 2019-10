Protesterende boeren gaan woensdag in ochtendspits op pad: grote problemen verwacht

Verdachte brandstich­ting Maserati Doetinchem ook verdacht van ontplof­fing Beethoven­laan­flat

16:19 DOETINCHEM - De 33-jarige Doetinchemmer die vastzit wegens de brand in de Maserati van scooterimporteur Armando Muis in juni, wordt ook verdacht van de ontploffing waardoor de ramen uit een flatwoning aan de Beethovenlaan klapten op 24 april 2018. En van een vernieling van een Volkswagen Transporter met vuur, 5 december 2017 in Doetinchem.