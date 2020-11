Protestoptocht met mogelijk 200 voertuigen in Winterswijk tegen stikstofregels: ‘Zet ons gebied niet op slot’

De actie is bedoeld om de noodkreet uit de gemeenteraad - 'Zet Winterswijk niet op slot’ - kracht bij te zetten, zegt organisator Stefan te Selle. Boeren en industrie zijn bang dat ze ernstig beperkt worden in hun bedrijfsvoering.

Dringende oproep

Winterswijk moet door de nieuwe stikstofregels niet op slot komen te zitten met haar landbouw, woningbouw en industrie. Die dringende oproep wil de gemeenteraad richting provincie en Den Haag sturen. Donderdagavond wordt een motie van die strekking in stemming gebracht tijdens de raadsvergadering.

Met vier Natura 2000-gebieden binnen haar gemeentegrenzen is Winterswijk een hotspot waar het gaat om het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Teveel stikstof is namelijk schadelijk voor de natuur. De reductie die gewenst is, zal nooit gehaald kunnen worden, ook al zouden alle boeren en bedrijven rondom de natuurgebieden stoppen. Want het grootste deel van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland.

Hart onder de riem

,,We willen niet intimideren of druk uitoefenen", verduidelijk Stefan te Selle, ,,We willen met onze optocht door het dorp, die eindigt op de Markt, de gemeenteraad een hart onder de riem steken.”

Wethouder Inge klein Gunnewiek wil heel graag minister Carola Schouten naar Winterswijk halen om de nijpende situatie uit te leggen. De wethouder is tevens voorzitter van de Stichting WCL (Waardevol Cultuur Landschap), het Winterswijks platform waar boeren, natuurbeheerders, ondernemers en politiek in zijn verenigd. WCL heeft een brief in voorbereiding naar de minister.

Stikstofneerslag

De vier Natura 2000-gebieden in Winterswijk zijn Bekendelle, Wooldse Veen, Korenburgerveen en Willinks Weust. De stikstofneerslag afkomstig uit het buitenland varieert hier van 47 tot 70 procent, terwijl de landbouw verantwoordelijk is voor een depositie tussen de 22 procent en 43 procent.