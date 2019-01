‘Protestpartij’ SP begrijpt bikkelharde opstelling voedselbank

Omstreden uitbrei­ding b&b bij Lochem mag doorgaan

7:36 Het omstreden plan om te komen tot een bestemmingsplanwijziging waardoor een bed and breakfast in het buurtschap Klein Dochteren bij Lochem kan uitbreiden heeft het gisteravond toch gehaald. Uiteindelijk stemden de fracties van Gemeentebelangen (minus Arjen Dieperink) , VVD en GroenLinks voor de wijziging van het bestemmingsplan. De oppositiepartijen stemden tegen. Het GroenLinks-raadslid Willem Beekman onthield zich van stemming omdat hij in het buurtschap woont.