Protestvlaggen Winterswijk alsnog verwijderd

Winters­wijk staakt verwijde­ren omgekeerde vlaggen per direct vanwege ‘bedreigin­gen en grimmige sfeer’

WINTERSWIJK - Het verwijderen van omgekeerde vlaggen is per direct gestaakt in Winterswijk. Dit omdat medewerkers die hiermee bezig waren, zijn bedreigd en agressief zijn benaderd. Burgemeester Joris Bengevoord spreekt daar schande van. ,,Deze agressie en bedreigingen passen totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan”, zegt hij.

27 juli