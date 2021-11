Provincie: bus en trein in Achterhoek 2,1 procent duurder in 2022

Holders al weg als bedrijfs­lei­der bij gloednieuw grand café Vanouds: ‘Dit hebben we allemaal niet zo gewild’

DOETINCHEM - Iets meer dan drie maanden na de opening is Sjoerd Holders al vertrokken als bedrijfsleider bij grand café Vanouds in de Grutstraat in Doetinchem. ,,Dit hebben we allemaal niet zo gewild”, zegt hij.

9:30