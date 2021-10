Provincie gaat onderzoek naar verbreding N18 niet betalen: ‘Dit is een tegenvaller’

,,Dit is een tegenvaller”, laat wethouder Bonsen weten. ,,Helaas is de rente nu dusdanig laag, dat de provincie heeft laten weten een aantal projecten te heroverwegen of zelfs te stoppen. Het onderzoek naar de tweede fase van de N18 is er daar één van.”

Onderzoek naar verbreding



Het onderzoek, dat door de provincie bekostigd zou worden, was bedoeld om in kaart te brengen hoe de weg het best aangepakt kan worden en waar men daarbij het best kan beginnen. ,,Mede op advies van de provincie is afgesproken de verbreding van de N18 in delen te knippen. Vervolgens zou de weg stuk voor stuk aangepakt worden om uiteindelijk in 2040 een nieuwe N18 te hebben.”

Quote Dit bericht van de provincie is een enorme tegenval­ler Wethouder Karel Bonsen, Gemeente Oost Gelre

De wens om de N18 in zijn geheel op te waarderen naar een weg met vier banen waar 100 kilometer per uur gereden kan worden, leeft namelijk al lange tijd in de Achterhoek. Dit onderzoek zou daar een eerste stap naar zijn.

‘Enorme tegenvaller’

Volgens Bonsen wordt er gekeken of het onderzoek nu op een andere manier bekostigd kan worden. ,,Ik heb daar wel ideeën over. Daar kijk ik in eerste instantie voor naar de regio Achterhoek”, aldus de wethouder.

Andere investeringen op de N18, zoals het afsluiten van de kruising met de Zieuwentseweg bij Lichtenvoorde en het verwijderen van alle oversteekplaatsen tussen Lievelde en Groenlo, zijn volgens de wethouder wel gedekt. ,,Dit wordt door Rijkswaterstaat en de gemeente betaald.”

Bonsen: ,,Alleen over het extra geld, dat door de provincie is toegezegd om een viaduct of andere oplossing te realiseren bij Lievelde, heb ik nog geen duidelijkheid gekregen. Ik hoop hier snel antwoord op te kunnen geven.”