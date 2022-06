Provincie Gelderland aan minister De Jonge: minstens 90.000 woningen erbij in 2030

De Jonge is verantwoordelijk voor de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het is in het kader van dat plan dat Gelderland de vinger opsteekt en aangeeft wat daarin de provinciale doelstelling moet zijn.

De 90.000 woningen erbij zijn tezamen 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Gedeputeerde Peter Kerris: „De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Met - tot 2030 - ruim 90.000 woningen erbij geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.”

Minister de Jonge heeft de provincies gevraagd een indicatie te geven van het aantal woningen dat er tot en met 2030 kunnen worden gebouwd. Van de minimaal 90.000 woningen die Gelderland wil, zou de helft tot tweederde uit betaalbare koop- en huurwoningen moeten bestaan: 45.000 tot 60.000.

Meer regie

De komende weken gaat de provincie in overleg met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de bouwambities en wordt gekeken of misschien een hoger aantal woningen haalbaar is. In oktober worden de streefaantallen vastgelegd in prestatieafspraken tussen het rijk, de provincies en gemeenten. Minister de Jonge wil de provincies een steviger rol geven in de regie op de woningmarkt.

Meer investeren, meer stikstofruimte

Aan de bouw van 90.000 woningen in Gelderland zijn voorwaarden verbonden. Woningbouw is duur. De provincie verwacht dat het Rijk meer geld vrijmaakt voor de onrendabele toppen, investeert in de bereikbaarheid van woningen en zorgt voor meer ambtelijke capaciteit voor woningbouw bij gemeenten. Voor de bouw van de 90.000 woningen in Gelderland is meer stikstofruimte nodig van het Rijk. De helft van de stikstofgevoelige natuur in Nederland ligt in Gelderland.