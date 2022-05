Provincie Gelderland: ‘Breed draagvlak voor uitkopen industrie vanwege stikstof’

De plannen zijn twee jaar uit te voeren, is de verwachting. In totaal is voor deze maatregelen 520 miljoen euro nodig van het Rijk. Dat staat in een voorstel van de provincie Gelderland aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth zegt over de plannen: „De minister vraagt ons om een voorstel om de stikstofaanpak te versnellen. Dit is ons antwoord. Mét draagvlak van onze Gelderse bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners. Deze maatregelen zijn snel uitvoerbaar. We kunnen dit voor eind volgend jaar realiseren. Maar dan moet er nu wel snel budget komen om ook echt aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij.”