Provincie Gelderland steekt 1 miljoen in aanpak leegstand Lichtenvoorde en Aalten

ARNHEM/LICHTENVOORDE/AALTEN - De provincie Gelderland steekt 1 miljoen in de aanpak van leegstand in de kernen Aalten en Lichtenvoorde. Beide gemeenten - Aalten en Oost Gelre - krijgen 500.000 euro uit de pot Steengoed Benutten.

In Aalten draait het project om het verplaatsen van de bibliotheek en herinrichting van een deel van het centrum. In Lichtenvoorde (Oost Gelre) komen 25 levensloopbestendige woningen in plaats van leegstand.

Dedeputeerde Peter Kerris: „Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand in Gelderland aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te houden en de woningnood te lijf te gaan. Meer woningen, minder leegstand!”

Hof aan de Dijkstraat

In het project ‘Hof aan de Dijkstraat´ van gemeente Oost Gelre worden 25 duurzame woningen gebouwd voor starters, jonge gezinnen en ouderen. De Dijkstraat is een aanloopstraat in het centrum van Lichtenvoorde. Hier staan al jarenlang panden leeg. Drieduizend vierkante meter aan leegstaande ruimte wordt hier ingeruild voor 25 goedkope en middel-dure woningen. De woningen worden ‘nul op de meter’ opgeleverd: er wordt net zoveel energie opgewekt als dat nodig is voor verwarming, stroom en koken. Ook zijn de woningen levensloopbestendig. Zelfs aan het veranderende klimaat wordt gedacht: door regenwater op te vangen in een natuurlijke buffer en de aanleg van groen wordt ‘hittestress’ aangepakt.

Centrum Aalten

In Aalten staan steeds meer winkels leeg. De bibliotheek wordt verplaatst naar leegstaande winkelruimte aan de Lage Blik. Hierboven komen twee appartementen. kampt met groeiende winkelleegstand. De zuidelijke entree naar het centrum bij het Lage Blik moet er door het project weer aantrekkelijker komen uit te zien.

Parkeerruimte

De bibliotheek zit nu nog onder de Albert Heijn aan de Hogestraat. Door de verplaatsing van de bibliotheek wordt ruimte gemaakt voor uitbreiding van de supermarkt, meer parkeerruimte en de bouw van drie appartementen. De bibliotheek wordt verbouwd tot een openbare parkeergarage.

Zowel supermarkt als bibliotheek krijgen LED-verlichting en een warmte-terugwin-installatie. De appartementen worden van een warmtepomp voorzien om energiezuiniger te worden.