Provincie: gemeenten moeten gezag over windprojecten overnemen

Gelderland wil 6,5 Twh duurzame energie opwekken. Dat ‘bod’ in de RES 1.0 bestaat opgeteld uit wind-en zonprojecten die er al staan, die in de pijplijn zitten en die nog kunnen komen. De volgende stap is dat in de RES 2.0 de zoekzones omgezet worden naar concrete plekken en projecten. De provincie wil van de RES 2.0 een programma maken in het kader van de omgevingswet. Dit biedt meer wettelijke houvast voor iedereen. De provincie gaat dit voorstel met alle RES partners bespreken. Deze werkwijze én de aanpassing van het windbeleid biedt voordelen.

Elektriciteitswet

De Elektriciteitswet is nu maatgevend voor de rol van de provincie bij windprojecten. De provincie is bevoegd gezag voor windprojecten vanaf 1 windturbine en windparken van 5 – 100 MW. Een initiatiefnemer voor een windproject richt zich over het algemeen tot de gemeente om het initiatief mogelijk te maken. Als de gemeente dit oppakt, draagt de provincie haar bevoegdheid over aan de gemeente die voor de verdere procedurele en juridische afhandeling zorgt.

Onrust

In het kader van de RES wordt in Berkelland gekeken naar een zoekgebied tussen Ruurlo, Beltrum en Groenlo. Lokaal wordt daar sterk tegen geageerd. In meer algemene zin spelen volgens de provincie enkele projecten waarbij de gemeente een windproject niet wil of kan realiseren. ‘De initiatiefnemers wenden zich dan tot de provincie. Op grond van de Elektriciteitswet en het huidige provinciale windbeleid moet de provincie de aanvraag in behandeling nemen. Zijn er geen ruimtelijke of wettelijke belemmeringen dan kan het windproject doorgaan. Dit leidt er nu toe dat er soms maatschappelijke onrust ontstaat én een beeld van overheden die tegenover elkaar staan. Terwijl alle overheden samen gebonden zijn aan de klimaatafspraken, de regionale afspraken én partnerschap ook hard nodig is. Het tegengaan van klimaatverandering en de overstap op duurzame energie vragen om een eendrachtige en krachtige overheid', aldus de provincie in een persbericht.

Draaien in 2030

De provincie streeft ernaar dat de vergunningen voor de wind- en zonprojecten voor 1 januari 2025 klaar zijn zodat de windturbines ook in 2030 draaien. De provincie streeft ernaar de maatschappelijke kosten voor de aanpassing van het elektriciteitsnet zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat er een evenwichtige verdeling moet komen tussen wind en zon. Daarbij wil de provincie dat in de regio een goede afweging wordt gemaakt tussen zaken waarvoor nog meer ruimte nodig is, zoals woningbouw en natuur bijvoorbeeld. Veel van deze zaken overstijgen het lokale niveau.