Provincie in gesprek met bedrijven en aanwonenden over snelheidsverlaging N348

Bronck­horst trapt Samenloop voor Hoop-se­rie af

11 juni De komende weken staat in vele dorpen in de omgeving als Raalte en Twello de Samenloop voor Hoop weer op het programma. Bronckhorst trapte het afgelopen weekend de serie wandelmarathons in de regio af en haalde liefst 116.250 euro op voor de stichting KWF Kankerbestrijding.