Provincie in gesprek met nieuwe eigenaar Vulcanus om milieuvergunning

De huidige milieuvergunning gaat over naar Vulcanus Casting (voorheen Vulcanus). ,,Wel hebben we de intentie dat de schoorsteen wordt verhoogd", zegt Tim van den Brink, woordvoerder van de provincie. ,,Dit om zo geurhinder tegen te gaan. Maar er zijn bezwaren ingediend en die zijn nog in behandeling.”



De schoorsteen is nu 14 meter hoog en zou moeten worden verhoogd naar 21 meter. Direct omwonenden zouden daardoor minder last hebben. Maar buren die verderop wonen vrezen van de regen in de drup te komen.