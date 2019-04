‘Provincie pleegt maatwerk bij kap bomen langs N319’

Loonwer­kers druk met niet aangesto­ken paasvuren: ‘We zijn het hout liever vandaag dan morgen kwijt’

7:10 VELSWIJK/ HENGELO - Enkele houtstapels in Bronckhorst worden deze week afgevoerd zonder gebrand te hebben. Zo ook in Velswijk, waar wel ‘gewoon’ een feestje gevoerd werd zondag. Het zet de organisatie aan het denken over een tentfeest in 2020 zonder paasvuur.