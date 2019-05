Provincie steunt herdenkingen 75 jaar bevrijding in de Achterhoek met 1 miljoen euro

Buiten de nationale 5 mei-herdenking zullen in 2020 tientallen herdenkingen in de acht Achterhoekse gemeenten worden gehouden. Te beginnen op 29 maart, 75 jaar na het begin van de bevrijding in deze regio, op de grens tussen Dinxperlo en Suderwick. Hier nemen ook Duitse gemeenten aan deel.



Andere Achterhoekse herdenkingen in voorbereiding zijn de meerdaagse openluchtspelen in Etten - met mogelijk een geallieerde bommenwerper en een Duitse Messerschmidt - en in Halle-Heide. Verder wordt onder meer in Doetinchem gewerkt aan een rockmusical in schouwburg Amphion en in Winterswijk aan locatietheater rond verzetsheldin Tante Riek.