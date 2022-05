Provincie trekt 20 miljoen euro uit om duizenden woningen te verduurzamen: ‘Geen hogere lasten voor huurder’

Het geld wordt uitsluitend besteed aan het opknappen van sociale huurwoningen. In de woningen worden onder meer de vloeren, daken en muren geïsoleerd. Ook worden er zonnepanelen gelegd en zullen de woningen klaargemaakt worden voor warmtepompen, zo vertelt een woordvoerder. Voorbeelden van wijken die geld krijgen zijn de Grote Beer in Ulft (56 woningen), de Touwslagersbaan in Gendringen (64 woningen), het Schipholplein in Arnhem (200 woningen) en de Wolfskuil in Nijmegen (130 woningen)

Geen hogere lasten voor huurders

Wanneer de projecten afgerond zijn zullen de meeste woningen energielabel A of hoger hebben (zeer laag energieverbruik). Nu is dat in de meeste gevallen D of E (respectievelijk gemiddeld en redelijk hoog energievebruik).



Marco de Wilde, directeur-bestuurder van de Edense wooncorporatie Woonstede: ,,Verduurzaming van onze huizen vinden we enorm belangrijk. Het draagt bij aan een lagere energierekening voor onze huurders. Dat kunnen ze in deze dure tijd erg goed gebruiken.”



Diezelfde huurders mogen door de projecten niet duurder uit zijn. Dat stelt de provincie als voorwaarde voor het meebetalen. ,,Woonlasten mogen niet stijgen na aanpassing van de sociale huurwoningen”, stelt gedeputeerde Jan van de Meer.