Provincie voelt niet voor zoab op ‘Slimste Weg’ Borculo-Lochem

Vanavond is er andermaal een bijeenkomst over de weg. Opnieuw bij De Melktap in Geesteren. De informatieavond is een initiatief van de provincie Gelderland en Proeftuin Nettelhorst. Tussen 18.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden welkom. Zowel de plannen van de provincie als die van Proeftuin Nettelhorst worden deze avond toegelicht. Daarvoor is ook een aantal sprekers uitgenodigd, onder wie een landschapsarchitect en een geluidsspecialist.