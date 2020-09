Provincie wil aansluiting N825 op Oude Diepenheimseweg bij Geesteren

B en W van Berkelland stellen de gemeenteraad voor om het plan door de provincie Gelderland te laten maken. De provincie is wegbeheerder van de N825. Als het plan af is, kan de gemeente er op- en aanmerkingen bij maken. Sowieso moet Berkelland er iets ‘van vinden’, want de gemeente moet het bestemmingsplan aanpassen om de afslag mogelijk te maken.

Bocht en hobbel

Iedereen die regelmatig over de Nettelhorsterweg/N825 rijdt, kent het punt waarover het gaat: je hebt daar nu ter hoogte van het Borculose bedrijventerrein Overberkel pal achter elkaar een bocht en een steile hobbel. Daarmee passeer je de smalle weg tussen Borculo en de begraafplaats net buiten Geesteren, De Sprakelberg. Aan de kant van Borculo heet die smalle weg de Geesterse Binnenweg, aan de andere kant van het tunneltje de Oude Diepenheimseweg. Onduidelijk is of de provincie denkt aan sloop van het viaduct in het kader van de reconstructie.

De Slimste Weg

De provincie overlegt in het kader van de wegplannen met de omwonenden. In dat kader is ook overleg met initiatiefgroep De Slimste Weg. Laatstgenoemde club beijvert zich al een paar jaar voor aanpassingen aan de N825 en dan vooral het gedeelte richting Lochem. De N825 kent tussen de rotonde ter hoogte van het dorp Geesteren en de gemeentegrens van Lochem een lang recht stuk waarop vaak harder gereden wordt dan de 80 kilometer per uur die er de officiële limiet is.