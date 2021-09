Provinciebestuurders krijgen in Beltrum boerinnen met koeien op bezoek

De afgelopen periode was de vergadertour van het dagelijks bestuur van de provincie langs de 51 Gelderse gemeenten vanwege corona soms digitaal. Maar Berkelland komt na het zomerreces met nog een fysieke ontmoeting aan de beurt. Voor gedeputeerde Jan Markink is vergaderen onder het Bomendak een thuiswedstrijd, voor zijn collega’s en commissaris van de Koning John Berends een eigentijdse kennismaking met Berkelland.

Beltrumer Bram Pape is best trots deze dag gastheer te mogen zijn voor de ontmoeting. „De Toltuin is gedacht als plek van ontmoeting, passie ook. Ik ben nu 41 en mijn persoonlijke boodschap is: wees niet bang om andere keuzes te maken. Als ik zeg dat ik met 35 gestopt ben met werken, dan beginnen mensen te vragen over geld. Maar daar gaat dit niet om. Ik zag dat het anders kon, dat er meer is. Daarvan hoop ik mensen te overtuigen."