Art and Found Day: wie neemt de verstopte keramieken ‘blije mok’ van Zutphense kunstena­res Amel mee?

12 maart De ‘blije mok’ staat glimlachend in een bloemenperkje bij de vijver achter duurzaamheidscentrum De Kaardebol in Zutphen. De drinkbeker van keramiek - stenen armpjes tevreden op de buik, getekende pretoogjes en lachend mondje - is daar ‘verstopt’ door kunstenares Amel Mackaay, die even verderop woont. Zij doet mee aan Art and Found Day (zie kader): kunstwerken ergens verstoppen in de hoop dat een passant het vindt en het geschenk mee naar huis neemt.