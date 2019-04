ProWonen gaat 48 huizen in Zelhem slopen: nieuwe woningen aardgasvrij

De huurders worden een kleine twee maanden elders gehuisvest. Het project begint in september en wordt in fases uitgevoerd. Hun nieuwe woningen worden aardgasvrij. De huizen krijgen waterpompen voor de verwarming. De betrokkenen zijn zaterdag in groepjes geïnformeerd over de plannen. De huren stijgen met 80 euro per maand, bewoners krijgen een onkostenvergoeding van ruim zesduizend euro.

Bloemenbuurt

Twijfels

Willem Hartemink en Jeannet Lenselink van de bewonerscommissie Dahliastraat zijn positief over de plannen. ,,Wij vonden de informatie en de presentatie goed voorbereid en duidelijk. Dat is wel eens anders geweest, ProWonen heeft veel geleerd de afgelopen maanden.’’



Vooral oudere bewoners hebben twijfels over de plannen, ze vinden twee keer verhuizen in korte tijd een zware belasting. Hartemink: ,,Dat is ook zo, maar als die mensen willen kunnen ze voor een aanleunwoning of een andere oplossing kiezen. Ze krijgen daarbij voorrang.’’



Eind 2020 moet het hele project klaar zijn. In fase drie, vanaf september volgend jaar, zitten ook enkele koopwoningen. Of deze eigenaren ook meedoen of zich laten uitkopen wordt later besloten.



De bloemenbuurt in Zelhem werd in de jaren ’60 uit de grond gestampt.