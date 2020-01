ProWonen: jongeren krijgen voorrang op huurwoning in Berkelland

Maatregelen

Een pakket van maatregelen is in de maak om deze woningzoekenden in 2020 meer kans te geven. Zo krijgen zij voorrang op een aantal betaalbare woningen in Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Vorden en Lichtenvoorde. Ook kijkt de wooncorporatie kritisch naar een aantal woningen die met voorrang worden aangeboden aan mensen van 55 jaar en ouder. Een deel van deze woningen kan wellicht ingezet worden voor alle leeftijden.

Nog meer kans

Een belangrijke aanvulling is dat de woningen waarbij de jongeren voorrang krijgen, toegewezen worden via Zoekgerichte loting. Daarmee krijgen jongeren die specifiek in een bepaalde plaats zoeken, nóg meer kans.

Onderzoek

In de afgelopen periode heeft ProWonen op verschillende manieren de situatie op de huurwoningmarkt onderzocht, waarbij specifiek op de situatie voor jongeren werd ingezoomd. Begin vorig jaar is er onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Per kern is de druk ten opzichte van het gemiddelde van ProWonen zichtbaar gemaakt. Daarnaast heeft de corporatie in Neede, Borculo én Zelhem de afgelopen jaren pogingen gedaan om met jongeren in gesprek te komen. Eind 2018 is in Zelhem een pilot gedaan om jongeren tot 30 uit Zelhem voorrang te geven bij de toewijzing van 5 woningen.