ProWonen na vuurzee in Neede: huizen voldoen aan eisen uit 1967

Hoe brandveilig is ons huis eigenlijk? De schrik zat er bij de buurtbewoners van de uitgebrande rijtjeswoning aan de Hoge Blik in Neede goed in. Want binnen no-time stond in juli 2018 een tussenwoning van ProWonen in lichterlaaie. De toen 52-jarige bewoonster had een engeltje op haar schouder. De politie reed toevallig door de straat en ontdekte de brand. De agenten wisten haar uit de woning te halen en dankzij heldhaftig optreden zo haar leven te redden.