ProWonen schrikt van onderzoek RTL Nieuws over matig onderhoud huurwoningen: ‘Dat kan niet waar zijn’

VIDEO Hopteelt bloeit in Oost-Nederland: ‘Je kunt wel een brouwerij beginnen, maar daarvan zijn er al zoveel’

12:30 Zonder hop geen bier, dat is bij velen wel bekend. Waar die belangrijke smaakmaker vandaan komt veel minder. Niet aan een boom of struik. Nee, het is een klimplant die lastig te temmen is. Toch wagen steeds meer mensen in Oost-Nederland zich aan de hopteelt. ,,Het zijn allemaal best wilde meiden.’’