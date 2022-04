Prullenbak op wc in brand in gebouw Ludger College Doetinchem: leerlingen op straat

update | MET VIDEODOETINCHEM - In het gebouw van het Ludger College in Doetinchem is woensdagmiddag een prullenbak op de wc in brand gevolgen. Dit zorgde voor een flinke rookontwikkeling in het schoolgebouw.

Binnen waren zo’n zestig leerlingen bezig met een toets. Die is direct afgebroken en het gebouw is ontruimd. De toets is ongeldig, de leerlingen moeten deze op een later moment inhalen.



De brand was redelijk beperkt en de brandweer had deze snel onder controle. De schade valt mee, niemand is gewond geraakt, meldt de politie. Vanwege de rookontwikkeling in het gebouw, heeft de brandweer grote ventilatoren ingezet om de rook snel uit het gebouw te krijgen.



Brandweer bij het Ludger College in Doetinchem.

Leerlingen en docenten stonden buiten, van paniek of onrust was geen enkele sprake.

Vanwege de rookontwikkeling adviseert de Veiligheidsregio omwonenden bij overlast ramen en deuren te sluiten en de afzuiging in de woning aan te zetten. De brandweer zegt nog niet te weten hoe de brand in de prullenbak is ontstaan.

Derde keer in drie weken

Op de stoep staat 5-havo leerling Marjolijn Bleumink te kijken. Ze zat niet in de school, maar was toevallig in de buurt. ,,Het is al de derde keer in drie weken dat het alarm afgaat", zegt ze. ,,Vorige week was het een oefening, maar de week ervoor was het loos alarm.”

Bleumink is eindexamenleerling en zit ook in de 'laatste-schooldagcommissie'. Die bedenkt ieder jaar een ludieke actie om het jaar mee af te sluiten. ,,We wilden als stunt het brandalarm laten afgaan, maar dat mocht niet. Nu al helemaal niet meer, denk ik", zegt ze lachend.