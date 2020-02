Psalmen zingend op transport naar de hel van Neuengamme, een ooggetuigenverslag

Wij - Jan Carel, Martin en ik - maakten ons dus gereed. Nog een minimaal pannetje koud eten werd ons in de haast verstrekt en toen was het, gelijk trouwens altijd, afwachten. Eindelijk ging de deur open en werden wij met circa tien man geposteerd voor de kamer van den Doctor alwaar de Chef ons onze eigendommen terug gaf, althans voor zover ze ons op de Kruisberg waren afgenomen. Wat men op “het Onland” had ingepikt werd niet teruggegeven. Zakmes, vulpen, tabak, pijp, enz. kreeg ik terug. Daarna was het verzamelen in een zaal boven. het was ongelooflijk aardig daar binnen te komen, want aldaar was men vrij met iedereen te praten, te roken enz, iets wat men nog nooit had kunnen doen. Ik sprak allerlei kennissen en maakte kennis met mensen, die ik wel talloze malen gezien had, maar met wie ik nooit een woord had kunnen wisselen.