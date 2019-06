‘Psychiatrische zorg moet uit de ivoren toren’

Er is een tekort aan psychiaters in de Achterhoek. U bent zelf psychiater. Is het dan niet handiger dat u gewoon als psychiater werkzaam blijft in Doetinchem in plaats van dat u bestuurder wordt van GGNet?

,,Je moet mensen inzetten op hun kwaliteiten... En ik blijf natuurlijk een dag in de week als psychiater werken binnen GGNet. Dat is alleen al goed voor mij als bestuurder om aan te voelen wat er speelt op de werkvloer, in de samenleving. Ik laat me als bestuurder graag inspireren door de verhalen van de patiënten. Ik moet geen ivoren toren worden. En gelukkig hebben we een goede vervanger gevonden voor de High Intensive Care in Doetinchem.”