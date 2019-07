Pub Ons Huis in Eibergen moest arbeiders uit de kroeg houden

EIBERGEN - Ons Huis staat er met grote letters op Irish Pub Home in Eibergen. Maar van enig verband tussen beide namen is geen sprake. In de rubriek Huisje Weltevree gaan we op zoek naar de betekenis achter de namen van huizen.

Het pand aan de Kerkstraat stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw. De oprichters van toen zullen zich misschien wel in hun graf omdraaien, als ze horen wat zich er tegenwoordig afspeelt. Want de reden tot oprichting werd ingegeven door een sterke anti-alcoholbeweging. In die tijd was er een groep mensen die zich ernstig zorgen maakte over het alcoholgebruik van met name jonge mensen. In heel het land werden panden met als naam Ons Huis gebouwd, bedoeld om jonge arbeiders en kantoorbedienden uit het café te houden. Zo hadden ze een plek om bij elkaar te komen in een huiselijke sfeer en zonder dat er drank aan te pas kwam.

Leo van Dijk van de Historische Kring Eibergen: „De moeder van Menno ter Braak heeft zich daar in Eibergen sterk voor gemaakt, samen met de toenmalige directeur van de Rekkense Inrichtingen, dominee W.L. Slot.” Volgens Van Dijk sloeg het concept niet zo aan in Eibergen. Kennelijk was de aantrekkingskracht van het ruime aantal cafés in Eibergen toch te groot.