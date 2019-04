Publiek kan met motor op de kop over de Zwarte Cross

Wel moet de deelnemer aan een paar voorwaarden voldoen. Hij of zij mag niet meer wegen dan 70 kilo. Een goede gezondheid is gewenst, en de vrijwilliger moet nuchter zijn. De stuntman van dienst is Gilles Dejong uit België. Hij gaat de stunt drie keer per dag uitvoeren. De sprong zelf is zo’n achttien meter lang. Opgeven kan via www.zwartecross.nl. Het festival wordt gehouden van 18 tot en met 21 juli.