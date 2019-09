De deskundige jury, daarentegen, gaf het hoogste aantal punten aan de Hessenstraat. Uitgelichte panters langs de weg met aan het eind een groot paneel met een zonsondergang kreeg in de categorie grote straten de meeste punten en verdienden de wimpel. Met minder punten, maar ook goed voor een eerste prijs waren onder andere Halloween in de Slingestraat, Vive la France op Elbrink, de vlinders van de Morsmanshof en het fantasierijk Nobelia van de Nobelstraat.

In de categorie kleine straten gingen wimpel en meeste punten naar de vreemde, maar fraaie vogels van de Geesterse Binnenweg. Bij de grote objecten was de wimpel voor De Kotte Maot met ‘Een brug te ver’ over het debacle van de overdekte Berkelbruggen.