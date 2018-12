Punt achter Achterhoeks platform voor popmuzikanten

,,Veel mensen dragen het platform een warm hart toe, maar dat heeft zich helaas niet vertaald in een groeiend aantal leden en een duurzaam verdienmodel voor een professionele organisatie, zoals de stichting had beoogd’’, laat het bestuur van Behind the Corner weten. ,,Desondanks is het bestuur trots op de bijdrage die Behind the Corner heeft geleverd aan de zichtbaarheid en verbinding van de Achterhoekse popcultuur en haar spelers.’’