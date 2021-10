Puzzelen met Doetinchemse objecten: historische vereniging Deutekom brengt spelletje op de markt

Liveblog Alcides bekert door na strafschop­pen, Activia eindelijk van de hatelijke nul af en Robur wint met ruime cijfers

24 oktober Alcides had het een tijdje lastig in de Hoofdklasse A, maar slaagde erin om de laatste twee competitieduels winnend af te sluiten. De ploeg uit Meppel begon zondagmiddag dus vol vertrouwen aan de bekerontmoeting met VV Emmen. Van harte ging het niet, maar Alcides bekert wel een ronde verder. In het liveblog hadden we ook uitgebreid aandacht voor de derde klasse D, waarin Robur et Velocitas met ruime cijfers won van Albatross en Activia eindelijk van de hatelijke nul punten af is. Ook Groen Wit’62 kwam in actie. Het echte spektakel bleef uit, maar interessant was de speeldag wel degelijk.