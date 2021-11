Puzzelen met spreekwoorden en gezegden in ’t Loo en Holterhoek: wordt het brekken en angaon?

In de buurtschap ’t Loo tussen Eibergen en Rekken kan de vlag weer uit: 75 jaar bestaat de Buurtvereniging ‘t Loo. In de aangrenzende buurtschap Holterhoek is de Volksfeestvereniging Holterhoek al een generatie ouder: 104 jaar staat daar het komend jaar op de teller. „Toen we aan het brainstormen waren over hoe we er feestelijk bij zouden kunnen stilstaan, kwamen we op het idee van een verlichtingsroute terecht. Tegelijk beseften we: ’t Loo als buurt is voor zoiets aan de kleine kant. Dat samen met een aangrenzende buurtschap oppakken, biedt mogelijkheden om er net wat meer en wat leukers van te maken”, zegt Rudie Lammers. Ofwel: een goeie buur is beter dan...