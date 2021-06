PvdA Berkelland verbaasd en teleurgesteld over vertrek Jan Zappeij. ‘Ik snap er werkelijk niets van’

Zappeij zat van 2005 tot 2014 in de gemeenteraad voor de PvdA en was ook wethouder voor de sociaaldemocraten. Daarvoor was hij voor D66 actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij nog op een zesde plek op de kandidatenlijst van de PvdA in Berkelland, voor wie hij in theorie nu zelfs in de gemeenteraad zou kunnen komen. Maar de Ruurloër begint een nieuwe politieke partij uit onvrede over de politiek in Berkelland. De naam? Burgerbeweging Berkelland.