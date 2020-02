PvdA Berkelland wil einde aan gifgele akkers: stop gebruik Round Up

Pelle wil daarom van de burgemeester en wethouders weten of het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk moet worden voorkomen en dat dit juist ook voor gemeente Berkelland en haar inwoners van groot belang is. Het college zegt een gezonde leefomgeving voor haar inwoners vinden ‘uiteraard belangrijk te vinden’. Maar: „Het vaststellen van regels en richtlijnen over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is een verantwoordelijkheid die ligt op Europees en rijksniveau. Als het gaat om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Berkelland volgen we de Europese en landelijke regels en richtlijnen.”