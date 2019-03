PvdA boekt winst in Oost Gelre

VVD blijft de grootste in Winters­wijk en Berkelland

1:15 WINTERSWIJK - De VVD is bij de verkiezingen in Winterswijk en Berkelland de grootste gebleven. De partij verloor in Winterswijk wel 3 procent van de aanhang, maar bleef met 18,8 procent van de stemmen het CDA (17,4) en Forum voor Democratie (12,8) voor. In Berkelland zijn de cijfers vergelijkbaar.