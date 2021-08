PvdA en GroenLinks in Doesburg weer samen verkiezingen in

DOESBURG - De PvdA en GroenLinks in Doesburg komen in 2022 met een gecombineerde kandidatenlijst. Lijsstrekker van de roodgroene fractie is Mark Mol.

De twee gemeenteraadsfracties hebben na vier jaar samen optrekken de smaak te pakken, zo meldt raadslid Mark Mol. ,,Ik sta voor een sociaal Doesburg en we gaan mensen in de bijstand meer mogelijkheden bieden om uit hun situatie te komen”, belooft de 57-jarige.

Bollen en Van Immerzeel niet in nieuwe raad

Grondleggers van de PvdA/GroenLinks-fractie waren in 2017 Peter Bollen en Kees van Immerzeel. Bij de verkiezingen in maart 2018 werden drie zetels behaald. Lijsttrekker Bollen werd wethouder en Van Immerzeel fractievoorzitter. Beiden lieten weten geen plek in de nieuwe gemeenteraad te ambiëren.

Mol gelooft in een Doesburg waar inwoners meer zeggenschap gaan krijgen. Ook wil hij dieren en natuur in Doesburg beter beschermen en met meer respect behandelen. In november wordt de kandidatenlijst vastgesteld, de raadsverkiezingen zijn woensdag 16 maart 2022.

Lijsttrekker D66

Ook de lijsttrekker van D66 in Doesburg is al bekend: Henk Westra. Hij is al fractievoorzitter en raadslid in D66 en was van 2012 tot 2014 wethouder in de Hanzestad.

De lijsttrekkers van CDA, VVD, SP en Stadspartij Doesburg worden in oktober of november vastgesteld. ,,De zomerperiode is bij uitstek een periode om na te denken over hoe het de afgelopen vier jaar is gegaan. Ik ben destijds in het diepe gestapt en het avontuur aangegaan. Wij zijn nu aan het plussen en minnen: waar is de partij het meest mee gediend”, vertelt CDA-fractievoorzitter Stan Hillenaar.