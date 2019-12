PvdA en GroenLinks willen opheldering over grootschalig zonnepark bij Borculo

Het zonnepark dat Eneco wil aanleggen bij de Hambroekplassen in Borculo blijft voor politieke commotie zorgen in Berkelland. De gemeenteraad van Berkelland dwong in de laatste raadsvergadering op 11 december via een motie van GroenLinks af dat het park niet 5 hectare, zoals Eneco wil, maar slechts 2,5 hectare groot mag zijn. Dat is de maximale, met de gemeenteraad afgesproken omvang van kleinschalige zonneparken.