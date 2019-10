PvdA kritisch over Leisurelands-monopolie

Topman

Da's oud nieuws, maar er wordt al langer gemopperd over het salaris van topman Erik Droogh van Leisurelands. Met 310.000 euro op jaarbasis - royaal boven de ‘Balkenendenorm’ - is hij één van de meest verdienende managers van een overheidsbedrijf. Of was, want hij is twee weken geleden naar huis gestuurd. Zonder dat daarover van de kant van Leisurelands of de 22 gemeenten die er aandeelhouder van zijn, een duidelijke verklaring is gegeven.