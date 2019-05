PvdA Oost Gelre: laat jongeren in oude bank wonen

Plan voor overdekte Berkelbrug­gen dreigt te sneuvelen

7:00 Het plan om te komen tot een negen overdekte bruggen over de Berkel dreigt een zachte dood te sterven. Voorzitter Jan Zappeij van de Stichting Overdekte Berkelbruggen is diep teleurgesteld over de houding van de provincie Gelderland en de gemeenten Berkelland en Lochem.