PvdA-raadslid Pelle slaat alarm over massale bomenkap: 'Bizar'

BORCULO/EIBERGEN - Raadslid Hans Pelle (PvdA) slaat via een schriftelijke vraag alarm over in zijn ogen massale bomenkap in de gemeente. 'Ontbossing van Berkelland?', zet hij boven zijn brief, naar aanleiding van gepubliceerde kapvergunningen.

Pelle sloeg steil achterover toen hij in de gemeentepublicatie Berkelbericht in huis-aan-huisblad Achterhoek Nieuws een rij aanvragen voor kapvergunningen aantrof. 'In één maand slaan wij hier in Berkelland 500 bomen weg. Bizar en te gek voor woorden', aldus de Eibergenaar.

Groene ambities

Desgevraagd voegt hij toe: „Afgelopen maand is in de gemeenteraad de bomenverordening van tafel gehaald die nieuw beleid had moeten opleveren. Tegelijk hebben we een compromis gesloten over onze ambities om groener te worden. De doelstelling om per Berkellander één boom te planten is uit kostenoogpunt aangepast naar één boom per gezin. Door dan nu eerst enorm veel bomen te kappen, bereik je je doel nóg niet.”

Hans Pelle zegt: „We weten allemaal hoe belangrijk bomen zijn; althans dat is een actueel thema in het kader van CO2-problemen, klimaatbeleid en noem maar op. Maar wat er nu gebeurt staat daar haaks op!”

‘Deels gemeentebomen’

Een gedeelte van de bomenkap zoals die deze week is gepubliceerd zou te maken hebben met 'eigen' gemeentelijk wegbeheer. Helemaal duidelijk wordt dat niet uit de publicatie, aldus Pelle. „Waar het over diverse locaties in Neede en Borculo gaat, waar 103 bomen verdwijnen of 251 bomen in Eibergen en Rekken, gaat het volgens mij deels ook om gemeentelijke bomen. Van minstens 10 centimeter dik. Serieuze bomen dus, en ik vind dit een ernstige zaak.”