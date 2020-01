PvdA-raadslid Pelle vraagt om overzicht van gekapte bomen in Berkelland

BORCULO - De kap van zeventig bomen op bedrijventerrein De Russchemors in Neede is aanleiding voor PvdA-raadslid Hans Pelle om vragen te stellen aan B en W van Berkelland.

Het kappen van bomen ligt gevoelig in Berkelland. PvdA-raadslid Hans Pelle: 'Het jaar 2019 is ten einde en zo net voor het afsluiten van 2019 zie ik dat u in Neede nog zeventig bomen wilt rooien op het bedrijventerrein De Russchemors. Ik merk dat dit soort berichtgevingen steeds vaker bij mij weerstand oproept. Dat komt met name door het feit dat er geen motivatie bij staat. Met het doorspitten van Berkelbericht van het afgelopen jaar heb ik dan ook mogen constateren dat er door u de nodige vergunningen zijn verleend voor het kappen, rooien en dunnen.'

Pelle heeft aan het college een jaaroverzicht gevraagd. Zo wil hij het aantal gekapte bomen weten en wie de aanvrager van de kap is geweest. Ook wil hij weten wat de reden van de kap is geweest, hoeveel vergunningen er in 2018 en 2019 zijn afgegeven. 'Hoeveel kubieke meter oppervlakte bomen is hiermee per jaar verdwenen? Hoeveel kubieke meter is hiervan gecompenseerd door herinplant? Hoeveel vergunningen zijn er door u geweigerd?', vraagt Pelle.

Daarnaast is hij benieuwd hoeveel waardevolle bomen er zijn gekapt en waarom deze ondanks deze beoordeling toch zijn gekapt. Verder maakt Pelle zich zorgen over het feit of de bomen wel herplant worden. 'Wat is de stand van zaken betreffende de controle van de herplantverplichting?'