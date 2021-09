Pvda-raadslid Siner-Sir stapt in Oude IJsselstreek per direct over naar PRO: ‘Onaangename verrassing’

video Anneke Vermeer uitgeroe­pen tot beste buur van Lochem: ‘Ze verbroe­dert met een groente­tuin haar buurt in Eefde’

27 september De huiskamer van de buurt, dat is wat de groentetuin van Anneke Vermeer uit Eefde is geworden. Haar buren mogen ieder een lange strook grond in haar tuin bewerken voor eigen gebruik. In het geheim droegen zij daarom Vermeer voor als de beste buur van 2021 in Lochem. ,,Sinds haar initiatief hebben we elkaar in de buurt pas echt leren kennen.’’