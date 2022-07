PvdA volgt met actie per rode dubbeldekker ‘spoor’ van bus 56 van Borculo naar Deventer

BORCULO - Provinciale en lokale PvdA-politici voeren zaterdag actie tegen de verschraling in het openbaar vervoer. Met een ‘PvdA-rode’ Britse dubbeldekker volgen de sociaaldemocraten de route van de inmiddels verdwenen buslijn 56 van Borculo via Lochem naar Deventer. Ook PvdA-Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent reizen mee.

Vanaf 2023 vervalt de noodsteun van de rijksoverheid voor de financiering van het openbaar vervoer door provincies. Als vervolgens buslijnen moeten worden geschrapt zijn de gevolgen voor individuele reizigers en gemeenschappen soms pijnlijk voelbaar.

Dorpsraden

Dat is duidelijk geworden sinds het schrappen van buslijn 56 van Borculo naar Deventer. Daar is een bus 58 van Borculo tot Zutphen voor teruggekomen, maar per saldo zijn reizigers er daarmee niet op vooruit gegaan. Om die reden rijden zaterdag onder andere vertegenwoordigers van Wakker Laorne en Plaatstelijk Belang Harfsen-Kring van Dorth mee: verschillende kleine kernen zijn met het wegvallen van bus 56 verstoken van goed openbaar vervoer.

Maar ook bijvoorbeeld leerlingen van scholengemeenschap Staring College ervaren hoe de verbinding tussen Borculo en Lochem er sinds het verdwijnen van bus 56 op is achteruit gegaan, en bijvoorbeeld 58 in Borculo slecht aansluit op andere lijnen.

Lokale PvdA’ers rijden mee

Uit Berkelland is onder meer wethouder Betsy Wormgoor van de partij, maar rijden ook Rob Hofman, Maarten Bakker en Musie Sium mee. Uit Lochem is Henk Brouwer bij de actie, uit Deventer Harry Bolt en Sam Hoogenberg.

„In de nieuwe concessies, waarbij onze regio als eerste aan de beurt is, worden de kosten die de vervoersbedrijven op de provincie verhalen veel hoger”, zegt Statenlid Jan Daenen van de Gelderse PvdA. „Dit komt onder andere door hoge brandstofprijzen en andere ongunstige internationale ontwikkelingen.”

Quote Wat de jeugdzorg nu is voor de gemeenten, financieel gezien, dat wordt het openbaar vervoer straks voor de provincies. Jan Daenen, PvdA Gelderland

Het Overijsselse Statenlid Hans Nooter: „Onze inwoners willen weten of ze straks met de bus naar school, werk of de supermarkt kunnen komen, dus er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van het openbaar vervoer.”

De situatie speelt nu vooral in het oosten van het land, maar gaat volgens de PvdA straks spelen in het hele land. „Wat de jeugdzorg nu is voor de gemeenten, financieel gezien, dat wordt het openbaar vervoer straks voor de provincies,” vult Daenen aan.

Ook Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop reist mee. Hij lanceerde onlangs een plan in de Tweede Kamer om het OV te verbeteren. „Het beleid van nu gaat teveel over rendementsdenken. Zonder te kijken naar welke functie de bus vervult in het dorp.”