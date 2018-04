PvdA: waarom mag Kunstkring Ruurlo niet naar Willibrordusschool?

Koninklijke erepenning voor Sportclub Lochem

10 april Op de dag dat Sportclub Lochem dinsdag op de dag af 100 jaar bestond, is de club verrast met een Koninklijke erepenning. Zes leden van de jubileumcommissie sleepten in alle geheim de erepenning in de wacht. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve overhandigde vanavond de erepenning tijdens de jubileumreceptie aan voorzitter Ger ten Asbroek.